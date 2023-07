VISITE-DÉGUSTATION : DECOUVERTE DU HAUT-LIROU ET DES VINS DU PIC SAINT-LOUP Le Triadou, 1 juillet 2023, Le Triadou.

Le Triadou,Hérault

Une visite guidée pour bien comprendre l’AOP Pic Saint-Loup et les caractéristiques de nos vins, qui vous emmènera dans les caves de vinification et le chai de vieillissement, suivi d’une dégustation des cuvées du domaine..

fin : . EUR.

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie



A guided tour to understand the Pic Saint-Loup PDO and the characteristics of our wines, which will take you to the cellars of wine making and the cellar of ageing, followed by a tasting of the vintages of the domain.

Una visita guiada para conocer la DOP Pic Saint-Loup y las características de nuestros vinos, que le llevará a las bodegas de vinificación y a la bodega de crianza, seguida de una degustación de las cosechas de la finca.

Eine Führung, um die AOP Pic Saint-Loup und die Eigenschaften unserer Weine richtig zu verstehen. Sie führt Sie durch die Weinbereitungskeller und den Alterungskeller, gefolgt von einer Verkostung der Cuvées des Weinguts.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP