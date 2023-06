LA GUINGUETTE DU HAUT-LIROU – DOMAINE HAUT-LIROU Le Triadou, 29 juin 2023, Le Triadou.

Le Triadou,Hérault

Les guinguettes du Haut-Lirou débutent jeudi 29 juin et tous les jeudis de juillet à partir de 19 heures

Jeudi 29 juin , programme :

Musique avec Romaric Gipsy

Menu : brasucade, cochon de lait à la broche ou poulet fermier rôti et pommes de terre, glaces artisanales

Sur réservation au 07 50 01 28 87.

2023-06-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-29 23:00:00. .

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie



Les guinguettes du Haut-Lirou start on Thursday June 29th and every Thursday in July from 7 p.m

Thursday June 29 , program :

Music with Romaric Gipsy

Menu: brasucade, suckling pig on the spit or roast free-range chicken and potatoes, homemade ice cream

By reservation on 07 50 01 28 87

Las guinguettes en Haut-Lirou comienzan el jueves 29 de junio y todos los jueves de julio a partir de las 19.00 horas

Jueves 29 de junio , programa :

Música con Romaric Gipsy

Menú: brasucade, cochinillo al espeto o pollo de corral asado con patatas, helado casero

Con reserva en el 07 50 01 28 87

Die Guinguettes du Haut-Lirou beginnen am Donnerstag, den 29. Juni und jeden Donnerstag im Juli ab 19 Uhr

Donnerstag, 29. Juni , Programm :

Musik mit Romaric Gipsy

Menü: Brasucade, Spanferkel am Spieß oder gebratenes Bauernhuhn mit Kartoffeln, hausgemachtes Eis

Auf Reservierung unter 07 50 01 28 87

