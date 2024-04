LE TRIADOU FÊTE LE PRINTEMPS DU VIN Le Triadou, samedi 27 avril 2024.

Retrouvez 10 domaines pour des dégustations et ventes de vins dont un invité d’honneur, le Domaine Mont Thabor, appellation Châteauneuf-Du-Pape !

Une dizaine de stands de restaurations salées et sucrées et une bonne ambiance musicale grâce à nos artistes

!!! Il est de retour !!!!

Le samedi 27 avril à 18h, l’équipe est heureuse de vous annoncer la quatrième édition du Printemps du Vin !

Nous comptons sur vous pour diffuser cette affiche au maximum, inviter vos amis, familles afin de passer un moment convivial autour d’un bon verre de vin

Au plaisir de vous retrouver et en espérant vous voir nombreux 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27

Parc de la plaine

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie triadouanimations@gmail.com

