Le Trévoux en Musique Le Trévoux Le Trévoux Catégories d’évènement: Finistère

Le Trévoux

Le Trévoux en Musique Le Trévoux, 2 juillet 2022, Le Trévoux. Le Trévoux en Musique Le Trévoux

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02 00:00:00

Le Trévoux Finistère Différents groupes musicaux se produiront dans les commerces et sur la place de l’ancienne poste où un service restauration avec au menu moules-frites sera proposé. +33 6 08 13 65 62 Différents groupes musicaux se produiront dans les commerces et sur la place de l’ancienne poste où un service restauration avec au menu moules-frites sera proposé. Le Trévoux

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Trévoux Autres Lieu Le Trévoux Adresse Ville Le Trévoux lieuville Le Trévoux Departement Finistère

Le Trévoux Le Trévoux Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-trevoux/

Le Trévoux en Musique Le Trévoux 2022-07-02 was last modified: by Le Trévoux en Musique Le Trévoux Le Trévoux 2 juillet 2022 finistère Le Trévoux

Le Trévoux Finistère