À l’occasion de la célébration du Trésor, venez : découvrir le patrimoine poétique des habitants d’Aubervilliers, écouter les berceuses, les chants et les poèmes du monde entier, offrir un texte pour contribuer à l’œuvre collective, fabriquer des origamis et calligraphier la poésie, rencontrer celles et ceux qui font le patrimoine vivant de la ville, célébrer, fêter, danser les langues et la richesse culturelle d’Aubervilliers. Samedi 18 septembre de 10h à 18h Information : 01 40 11 35 79 / 06 48 09 14 05 / [[coordination@les-souffleurs.fr](mailto:coordination@les-souffleurs.fr)](mailto:coordination@les-souffleurs.fr) 2 rue Chapon 93300 Aubervilliers Entrée libre – réservation conseillée

Entrée libre, réservation conseillée

