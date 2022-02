Le trésor perdu de Victor Hugo Maison Victor Hugo Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Le trésor de Victor Hugo a disparu. Deux cents ans plus tard, le coffre contenant le trésor est retrouvé, mais impossible de l’ouvrir… La Maison natale de Victor Hugo te met au défi ! Le grand écrivain a caché des indices dans chaque salle de sa maison. Tu dois faire preuve d’observation et de déduction pour déchiffrer les messages secrets et collecter des informations qui te permettront de trouver le code, et ainsi ouvrir le coffre renfermant le trésor perdu de Victor Hugo… **Jeudi 17 février à 14 h 30** **Vendredi 18 février à 14 h 30** _Durée_ : 1 h 30 À partir de 8 ans, limité à 12 enfants _Tarif_ : 2,50 € _Sur réservation_ obligatoire au 03 81 41 53 65 ou via [ce lien](https://my.weezevent.com/atelier-jeune-public-le-tresor-perdu-de-victor-hugo)

