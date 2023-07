Atelier poterie – modelage Cours Adultes Le Trésor Melle, 11 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Atelier poterie – modelage : les vacances approchent, Magalie vous propose des ateliers « Modelage ». Mardi 11 juillet de 14h à 17h thème « Réserve d’eau pour plante » pour adultes.

Prix : 30€ par personne. (Terre et cuisson comprises).

Réservation tel : 06 83 81 21 73..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 17:00:00.

Le Trésor Rue Croix Paillière

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pottery – modeling workshop: with the vacations approaching, Magalie is offering « Modelage » workshops. Tuesday, July 11, 2pm to 5pm on the theme « Water reserve for plants » for adults.

Price: 30? per person (clay and firing included).

Reservations tel: 06 83 81 21 73.

Taller de cerámica y modelado: ante la proximidad de las vacaciones, Magalie propone algunos talleres de modelado. Martes 11 de julio de 14.00 a 17.00 h. sobre el tema « Reserva de agua para las plantas » para adultos.

Precio: 30 euros por persona (incluye arcilla y cocción).

Para reservas: 06 83 81 21 73.

Töpferei-Workshop – Modellieren: Die Ferien stehen vor der Tür, Magalie bietet Ihnen « Modellier »-Workshops an. Dienstag, 11. Juli, 14.00-17.00 Uhr: Thema « Wasserspeicher für Pflanzen » für Erwachsene.

Preis: 30? pro Person (Ton und Brennen inbegriffen).

Reservierung: 06 83 81 21 73.

