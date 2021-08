Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut, Moselle LE TRÉSOR Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Moselle

LE TRÉSOR Hombourg-Haut, 18 septembre 2021, Hombourg-Haut. LE TRÉSOR 2021-09-18 07:00:00 07:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 19:00:00

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut De l’association Carnavalesque le trésor. Nous vous proposons une sortie traditionnelle a Europaparc. Plusieurs horaires de ramassage ont été programmés : 6h30 au croisement Rue de Bellevue / CD 26 bis – HOMBOURG-HAUT, 6h35 à HOMBOURG-HAUT, 6h40 à la Cité Chapelle Rue des romains – HOMBOURG-HAUT, 6h45 Freyming Eglise catholique, 6h50 Freyming temple protestant / Arret de bus sur la nationale 3 devant le Liedl. walfred.steib@wanadoo.fr +33 3 87 81 68 45 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hombourg-Haut, Moselle Autres Lieu Hombourg-Haut Adresse Ville Hombourg-Haut lieuville 49.13496#6.7771