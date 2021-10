Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Le trésor du petit Nicolas Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Le trésor du petit Nicolas Cinéma d’Erquy, 11 novembre 2021, Erquy. Le trésor du petit Nicolas

Cinéma d’Erquy, le jeudi 11 novembre à 17:30

Réalisateur : Julien Rappeneau Interprètes : Ilan Debrabant, Jean-paul Rouve, Audrey Lamy, Pierre Arditi, Grégory Gadebois Synopsis : Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre.Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement. comédie française Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T17:30:00 2021-11-11T19:00:00

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy