Orléans Office de Tourisme d'Orléans Loiret, Orléans Le Trésor du Capitaine Moustache Office de Tourisme d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Le Trésor du Capitaine Moustache Office de Tourisme d’Orléans, 24 mars 2021-24 mars 2021, Orléans. Le Trésor du Capitaine Moustache

du mercredi 24 mars au mercredi 12 mai à Office de Tourisme d’Orléans

Apprentis pirates, venez aider le capitaine Moustache et sa famille à retrouver le coffre disparu ! Partez pour une chasse au trésor pleine d’aventures dans la ville. Et si vous parvenez à résoudre toutes les énigmes, vous découvrirez le fameux trésor caché…

Tarif : 8€. Durée : 1h30. Les enfants restent sous la responsabilité d’un parent.

Chasse au trésor pleine d’aventures à Orléans ! Office de Tourisme d’Orléans Orléans Val de Loire Tourisme 2, place de l’Etape Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T15:00:00 2021-03-24T16:30:00;2021-04-21T15:00:00 2021-04-21T16:30:00;2021-05-12T15:00:00 2021-05-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Office de Tourisme d'Orléans Adresse Orléans Val de Loire Tourisme 2, place de l'Etape Ville Orléans