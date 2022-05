“Le Trésor des Templiers”, visite guidée de la Commanderie de Villemoison Saint-Père, 1 juin 2022, Saint-Père.

“Le Trésor des Templiers”, visite guidée de la Commanderie de Villemoison Saint-Père

2022-06-01 – 2022-09-28

Saint-Père Nièvre Saint-Père

En compagnie de la propriétaire des lieux, vous percerez le secret de la Commanderie Templière de Villemoison ! Vous visiterez la chapelle du 12ème siècle, dont les fresques vous laisseront songeurs… Puis, vous admirerez la grange dimière et la façade du logis du commandeur, sans oublier le magnifique parc arboré de plus de 7 hectares.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

contact@ot-cosnesurloire.fr +33 3 86 28 11 85 http://www.ot-cosnesurloire.com/

Saint-Père

