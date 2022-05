Le trésor des gladiateurs Site archéologique de Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Le trésor des gladiateurs Site archéologique de Grand, 9 juillet 2022, Grand. Le trésor des gladiateurs

du samedi 9 juillet au lundi 15 août à Site archéologique de Grand

Les gladiateurs ont égaré leur trésor et ont besoin de votre aide. Des indices, sous forme de défis et d’énigmes, dissimulés dans l’amphithéâtre, vous attendent. Les gladiateurs comptent sur vous ! * Durée : 1 h I En autonomie

Avec le billet d’entrée / Gratuit – de 18 ans

Et si vous découvriez l’amphithéâtre en vous amusant en famille ! Site archéologique de Grand 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand Grand Vosges

