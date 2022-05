LE TRÉSOR DES GLADIATEURS

LE TRÉSOR DES GLADIATEURS, 9 juillet 2022, . LE TRÉSOR DES GLADIATEURS

2022-07-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00 Et si vous découvriez l’amphithéâtre en vous amusant en famille !

Les gladiateurs ont égaré leur trésor et ont besoin de votre aide. Des indices, sous forme de défis et d’énigmes, dissimulés dans l’amphithéâtre, vous attendent.

Les gladiateurs comptent sur vous ! dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville