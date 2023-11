Le trésor de Notre-Dame de Paris – Des origines à Viollet-Le-Duc Musée du Louvre Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 18 octobre 2023 au lundi 29 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Avec plus de 120 œuvres, cette exposition offre un condensé de l’histoire de ce trésor, en les replaçant dans le contexte de son histoire millénaire : depuis ses origines au Moyen Âge jusqu’à sa renaissance au XIXe siècle et son apogée avec Viollet-le-Duc sous le Second Empire.

Le musée du Louvre présente dans la galerie Richelieu une exposition autour du Trésor de Notre-Dame, dont la Couronne d’épines, la relique du clou et le bois de la Croix, et les autres éléments ont été sauvés la nuit du 15 au 16 avril 2019.

Ce trésor, qui rassemble les objets et les vêtements sacerdotaux nécessaires à la célébration du culte, des reliques et des reliquaires, des livres manuscrits ainsi que d’autres objets précieux offerts par piété, rejoindra ensuite, une fois la cathédrale rouverte, la sacristie néogothique de la cathédrale, construite par Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-Le-Duc de 1845 à 1850 pour les abriter.

Avec plus de 120 œuvres, cette exposition offre un condensé de l’histoire de ce trésor, en les replaçant dans le contexte de son histoire millénaire : depuis ses origines au Moyen Âge jusqu’à sa résurrection.

Musée du Louvre 99 rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/le-tresor-de-notre-dame-de-paris

DR Trésor de Notre-Dame au Louvre