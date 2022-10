Le trésor de l’Oncle Ernest : un voyage à la rencontre des marins d’hier et de demain – Les Minutes Bleues Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-11-01

Ctes-d’Armor Ploubazlanec Marins en herbe, nous avons besoin de vous pour décrypter ce que contient la mystérieuse malle trouvée dans le grenier de l’Oncle Ernest ! Les saisons passées au large d’Islande, ses mains abîmées par le froid, le sel et les hameçons… mais aussi les bons moments passés en famille lorsqu’il retrouvait Ploubazlanec sain et sauf : l’Oncle Ernest n’a rien voulu oublier du temps de la grande pêche. Sa mystérieuse boîte contient quelques secrets dont les réponses pourraient bien se trouver dans les espaces d’exposition de Milmarin. Et si nous aussi nous imaginions un objet à transmettre aux générations suivantes en guise de témoignage des marins de notre époque ? Le saviez-vous ? À l’image du trésor de l’oncle Ernest, une capsule temporelle est une collection de souvenirs destinée à être découverte par les générations futures. Pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Dans le cadre de la manifestation, Les minutes bleues du 30 octobre au 4 novembre, un événement organisé par Côtes d’Armor Destination. milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34 https://www.milmarin.bzh/ Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec

