LE TRÉSOR DE L’ÉGLISE DE LA COUTURE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans, 15 février 2022, Le Mans.

LE TRÉSOR DE L’ÉGLISE DE LA COUTURE EN VISITE FLASH DE 45 MN Place Aristide Briand Parvis de l’église Le Mans

2022-02-15 15:00:00 – 2022-02-15 Place Aristide Briand Parvis de l’église

Le Mans Sarthe

EUR 2 3 L’ancienne abbatiale de la Couture conserve des trésors cachés d’orfèvrerie et de sculpture. Des reliquaires, des calices, des ostensoirs… révèleront la splendeur des rites passés. La Vierge, saint Pierre et saint Paul sont trois chefs-d’œuvre d’un des plus grands sculpteurs de la Renaissance, Germain Pilon, et que nous envient les plus grands musées européens.

Votre guide sera Sofia Mazelie du service tourisme et patrimoine.

Départ : parvis de l’église.

+33 2 43 47 40 30

