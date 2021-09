Saint-Jean-d'Aulps Abbaye d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Le Trésor de l’abbé Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Le Trésor de l’abbé Abbaye d’Aulps, 18 septembre 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Le Trésor de l’abbé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye d’Aulps

C’est en famille que vous viendrez découvrir la combinaison gagnante qui vous permettra d’ouvrir le cadenas du coffre de l’abbé ; celui-ci vous remettra alors peut-être une de ses précieuses pièces. Venez sillonner le domaine à travers un jeu d’investigation qui vous invite à ouvrir l’œil et à faire appel à votre imagination et votre créativité. Abbaye d’Aulps 960, route de l’abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Sofélery Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:30:00

