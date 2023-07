À la découverte du trésor de la cathédrale : trésors d’art et secrets historiques Le trésor de la cathédrale Sainte-Marie Auch, 16 septembre 2023, Auch.

À la découverte du trésor de la cathédrale : trésors d'art et secrets historiques 16 et 17 septembre

Venez découvrir ce mobilier et explorez les bâtiments de l’ancien tribunal ecclésiastique, comprenant une salle d’audience et des cachots, ainsi que les vestiges de la salle capitulaire du quartier des chanoines.

Le trésor de la cathédrale Sainte-Marie, Auch. Le trésor de la cathédrale est un nouveau site à découvrir dans le centre ancien d'Auch, un monument restauré. Il présente au public plus de 200 objets et œuvres d'art anciens et précieux provenant de la cathédrale d'Auch ou d'autres églises.

La cathédrale Sainte-Marie d’Auch est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est l’un des sites majeurs sur l’itinéraire des pèlerins sur la voie d’Arles. Ce musée en est le centre d’interprétation : en le visitant, vous en saurez plus sur les phases de sa construction et sur l’ensemble architectural de façon plus globale.

