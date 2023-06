Découverte en visite libre du Trésor de la cathédrale de Lyon Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Lyon

Découverte en visite libre du Trésor de la cathédrale de Lyon
16 et 17 septembre

L'entrée est libre, mais limitée à 50 personnes simultanément. Il est possible qu'il y ait une file d'attente afin de faciliter l'entrée.

Au sein de la Manécanterie, devenue musée, vous parcourez librement la pièce à la découverte des différents objets qui ont servi à l'exercice du culte ou à orner l'édifice.

Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean
Place Saint Jean, 69005 Lyon

Le Trésor médiéval de la cathédrale de Lyon fut anéanti en 1562 par le pillage du calviniste baron des Adrets, spolié sous Louis XIV puis pillé sous la Révolution. C'est ainsi qu'aux lendemains du Concordat, dans le contexte d'un nouvel élan religieux, le cardinal Joseph FESCH, nommé dans le diocèse par son neveu Napoléon Bonaparte, fait don d'une partie de sa prestigieuse collection d'art : chapiteaux byzantins, tapisseries des Flandres et d'Aubusson, chasubles brodées. Après lui, le cardinal de BONALD, continue la reconstitution du Trésor disparu : ivoires byzantins, émaux limousins, orfèvrerie de la renaissance italienne, chape brodée au fil d'or. Ce prélat s'emploie également à commander aux orfèvres de sa ville des pièces d'orfèvrerie religieuse servant au culte lyonnais. Les objets du Trésor sont tous protégés au titre des monuments historiques. Aujourd'hui, c'est l'ancienne école de chant médiévale des clergeons, appelée « manécanterie » qui sert d'écrin au Trésor.

Quartier Saint-Jean
Métro Vieux-Lyon Ligne D
Bus 28-31-184, navette 4

Dates et horaires:
2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

