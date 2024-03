LE TRESOR DE CLARISSA COMEDIE DE METZ Metz, samedi 30 mars 2024.

Un voyage qui se transforme en chasse au trésor…L’aventurière Clarisse Anonyme visite la Louisiane, et apprend l’existence d’une légende… une légende qui porte son nom ! Ni une, ni deux, munie d’une carte très ancienne, elle part à la recherche du trésor de Clarissa NoName. Dans le Bayou, elle rencontre Peggy-Sue l’alligator, des écrevisses râleuses et d’autres animaux. Malgré leur aide, Clarisse parviendra-t-elle à trouver le trésor et rompre le maléfice ? Un spectacle de marionnettes dans une ambiance concert live qui plaira autant aux enfants qu’aux parents !

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 15:00

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57