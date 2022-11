Le trésor de Clarissa

Le trésor de Clarissa, 24 mai 2023, . Le trésor de Clarissa



2023-05-24 – 2023-05-24 EUR 7.95 Un voyage qui se transforme en chasse au trésor…



L’aventurière Clarisse Anonyme visite la Louisiane, et apprend l’existence d’une légende… une légende qui porte son nom !



Ni une, ni deux, munie d’une carte très ancienne, elle part à la recherche du trésor de Clarissa NoName. Dans le Bayou, elle rencontre Peggy-Sue l’alligator, des écrevisses râleuses et d’autres animaux.



Malgré leur aide, Clarisse parviendra-t-elle à trouver le trésor et rompre le maléfice ?!



Artistes : Compagnie Célimène Globule et Anonyme L’aventurière Clarisse Anonyme visite la Louisiane, et apprend l’existence d’une légende… une légende qui porte son nom ! dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville