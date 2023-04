Journées Européennes du Patrimoine – Concert 4 Place de l’Église Le Tréport Catégories d’Évènement: Le Tréport

Journées Européennes du Patrimoine – Concert 4 Place de l’Église, 17 septembre 2023, Le Tréport. Concerts des stagiaires des Ateliers de Musique Ancienne.

2023-09-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 12:00:00. .

4 Place de l’Église Eglise St Jacques

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Concerts of the trainees of the Early Music Workshops
Conciertos de alumnos de los Talleres de Música Antigua
Konzerte von Praktikanten der Ateliers für Alte Musik

