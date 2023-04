Guinguette -Festival de l’accordéon Esplanade Louis Aragon Le Tréport Catégories d’Évènement: Le Tréport

Guinguette -Festival de l’accordéon Esplanade Louis Aragon, 22 août 2023, Le Tréport. Les Orchestres d’Arnaud Guimard et Guillaume Pruvost animeront le festival de l’accordéon..

Esplanade Louis Aragon Forum de la Plage

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Arnaud Guimard and Guillaume Pruvost’s orchestras will animate the accordion festival. Las orquestas Arnaud Guimard y Guillaume Pruvost tocarán en el festival del acordeón. Die Orchester von Arnaud Guimard und Guillaume Pruvost werden das Akkordeonfestival musikalisch umrahmen. Mise à jour le 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

