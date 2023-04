Concert avec le groupe La Jarry Esplanade Louis Aragon, 19 août 2023, Le Tréport.

LA JARRY est l’un des groupes de rock les plus en vue actuellement en France.

Formé par 2 frères, Benoît (chanteur) et David Pourtau (guitariste), accompagné d’Arnaud Bottin à la basse et Alexandre Thibault à la batterie, LA JARRY foule les scènes nationales et internationales avec une musique rock en Français. Mixé par le producteur David Bottrill, réputé pur avoir mixé les disques de Muse, Smashing Pumpkins etc…le dernier EP de LA JARRY montre que « La Jarry joue dans la cours des grands du rock français. »

En 2018, le groupe LA JARRY fait partie du cercle très fermé des groupes français diffusés aux USA sur des radios comme KROQ à Los Angeles.

Exposé médiatiquement au niveau national (Canal +, Europe 1, RTL… », LA JARRY prend totalement a contre-pied la tendance actuelle et se la joue plus rock que jamais.

« L’atmosphère musicale de l’EP « Babylone » résume l’état d’esprit que nous ressentons dans la société en ce moment. Une ambiance électrique, tendue et une grosse envie dans les textes de ne pas se laisser endormir par les endormeurs!!! » déclare LA JARRY

Avec plus de 500 concerts à son actif, dont les Francofolies de Montréal ou des concerts à New-York, Chicago, LA JARRY est à voir sur scène !.

2023-08-19 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

Esplanade Louis Aragon Forum de la Plage

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



LA JARRY is one of the most prominent rock bands in France today.

Formed by two brothers, Benoît (singer) and David Pourtau (guitarist), accompanied by Arnaud Bottin on bass and Alexandre Thibault on drums, LA JARRY has been playing on national and international stages with their French rock music. Mixed by producer David Bottrill, renowned for having mixed the records of Muse, Smashing Pumpkins etc., the latest EP of LA JARRY shows that « La Jarry plays in the class of the great French rock

In 2018, the band LA JARRY is part of the very closed circle of French bands broadcasted in the USA on radio stations like KROQ in Los Angeles.

With national media exposure (Canal +, Europe 1, RTL …), LA JARRY totally goes against the current trend and plays it more rock than ever.

« The musical atmosphere of the EP « Babylon » summarizes the state of mind that we feel in society at the moment. An electric, tense atmosphere and a big desire in the texts not to be put to sleep by the sleepers!

With more than 500 concerts to her credit, including the Francofolies de Montréal or concerts in New York, Chicago, LA JARRY is to be seen on stage!

LA JARRY es uno de los grupos de rock más destacados de Francia en la actualidad.

Formado por dos hermanos, Benoît (cantante) y David Pourtau (guitarrista), acompañados por Arnaud Bottin al bajo y Alexandre Thibault a la batería, LA JARRY ha estado tocando en escenarios nacionales e internacionales con su música rock francesa. Mezclado por el productor David Bottrill, famoso por haber mezclado discos de Muse, Smashing Pumpkins, etc., el último EP de LA JARRY demuestra que « La Jarry juega en la gran liga del rock francés »

En 2018, LA JARRY forma parte del círculo muy cerrado de bandas francesas que se emiten en Estados Unidos en emisoras de radio como KROQ en Los Ángeles.

Con una exposición en los medios nacionales (Canal +, Europe 1, RTL…), LA JARRY se desmarca totalmente de la tendencia actual y toca más rock que nunca.

« La atmósfera musical del EP « Babylone » resume el estado de ánimo que sentimos en la sociedad en este momento. Una atmósfera eléctrica y tensa, y un fuerte deseo en las letras de que no nos duerman los dormilones », dice LA JARRY

Con más de 500 conciertos en su haber, entre ellos las Francofolies de Montreal y conciertos en Nueva York y Chicago, LA JARRY es una cita ineludible sobre el escenario

LA JARRY ist eine der derzeit angesagtesten Rockbands in Frankreich.

Gegründet von zwei Brüdern, Benoît (Sänger) und David Pourtau (Gitarrist), begleitet von Arnaud Bottin am Bass und Alexandre Thibault am Schlagzeug, bespielt LA JARRY nationale und internationale Bühnen mit Rockmusik in französischer Sprache. Die neueste EP von LA JARRY wurde vom Produzenten David Bottrill gemischt, der für das Abmischen der Platten von Muse, Smashing Pumpkins usw. bekannt ist, und zeigt, dass « La Jarry in der Liga der Großen des französischen Rock mitspielt »

2018 gehört die Band LA JARRY zum exklusiven Kreis der französischen Bands, die in den USA auf Radiosendern wie KROQ in Los Angeles gespielt werden.

LA JARRY, die auf nationaler Ebene in den Medien präsent sind (Canal +, Europe 1, RTL usw.), stellen sich völlig gegen den aktuellen Trend und geben sich rockiger denn je.

« Die musikalische Atmosphäre der EP « Babylone » fasst die Stimmung zusammen, die wir im Moment in der Gesellschaft empfinden. Eine elektrische, angespannte Atmosphäre und eine große Lust in den Texten, sich nicht von den Schlafmützen einschläfern zu lassen! », sagt LA JARRY

Mit mehr als 500 Konzerten, darunter die Francofolies de Montréal oder Konzerte in New York und Chicago, muss man LA JARRY auf der Bühne sehen!

