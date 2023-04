Sensation voile au pied des falaises du Tréport Port du Tréport ou Centre Nautique, 24 juillet 2023, Le Tréport.

Découverte de la voile au pied des falaises !

Vous embarquerez sur « Un pour Tous », voilier de type Echo 90 de 9 mètres, accessible aux personnes à mobilité réduite. À bord, vous pourrez vous initier à la voile et observer les falaises de la Côte d’Albâtre depuis la mer en toute sécurité. Votre accompagnateur, moniteur expérimenté du Centre Nautique du Tréport – Sensation Large, se fera un plaisir de partager avec vous sa passion pour la voile et pour le territoire. Avec un peu de chance, vous croiserez même marsouins et phoques dans leur espace naturel au cours de votre balade !

Tout public – Accessible aux personnes en situation de handicap

Durée : 2h30

Réservation obligatoire

Tarifs : 38 €/Adulte – 28 €/Enfant – 272 € Privatisation du bateau.

2023-07-24 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-24 18:30:00. .

Port du Tréport ou Centre Nautique Quai Albert Cauet

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Discover sailing at the foot of the cliffs!

You will embark on « Un pour Tous », a 9-meter Echo 90 sailboat, accessible to people with reduced mobility. On board, you will be able to learn to sail and observe the cliffs of the Alabaster Coast from the sea in complete safety. Your guide, an experienced instructor from the Centre Nautique du Tréport – Sensation Large, will be happy to share with you his passion for sailing and for the area. With a bit of luck, you will even come across porpoises and seals in their natural habitat during your trip!

All public – Accessible to disabled persons

Duration : 2h30

Reservation required

Rates : 38 €/Adult – 28 €/Child – 272 € Privatization of the boat

¡Descubra la vela al pie de los acantilados!

Embarcará en « Un pour Tous », un velero de 9 metros tipo Echo 90, accesible para personas con movilidad reducida. A bordo, podrá aprender a navegar y observar los acantilados de la Côte d’Albâtre desde el mar con total seguridad. Su guía, un experimentado instructor del Centre Nautique du Tréport – Sensation Large, estará encantado de compartir con usted su pasión por la vela y por la zona. Con un poco de suerte, durante la travesía podrá cruzarse con marsopas y focas en su hábitat natural

Abierto a todos – Accesible a personas con discapacidad

Duración: 2h30

Reserva obligatoria

Precios: 38€ /Adulto – 28€ /Niño – 272 Privatización del barco

Entdecken Sie das Segeln am Fuße der Klippen!

Sie gehen an Bord von « Un pour Tous », einem 9 Meter langen Segelboot vom Typ Echo 90, das für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist. An Bord können Sie das Segeln erlernen und in aller Sicherheit die Klippen der Alabasterküste vom Meer aus betrachten. Ihr Begleiter, ein erfahrener Lehrer des Centre Nautique du Tréport – Sensation Large, freut sich darauf, seine Leidenschaft für das Segeln und die Region mit Ihnen zu teilen. Mit etwas Glück begegnen Sie auf Ihrer Fahrt sogar Schweinswalen und Robben in ihrem natürlichen Lebensraum!

Alle Altersgruppen – Zugänglich für Menschen mit Behinderungen

Dauer: 2,5 Std

Reservierung erforderlich

Tarife: 38 ?/Erwachsener – 28 ?/Kind – 272 ? Privatisierung des Schiffes

