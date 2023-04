Visite – Les Oiseaux du Port Office de Tourisme Plaisance, 21 juillet 2023, Le Tréport.

Quels sont ces oiseaux qui occupent nos côtes ? Trop souvent dénommés à tord dans l’unique espèce de « Mouette » les oiseaux marins sont pourtant nombreux : goélands, fulmars, plongeons, grèbes et autres partagent cet espace. Comment les reconnaître ! Où vivent-ils ? De quoi, comment ? C’est ce que je vous invite à découvrir dans cette sortie sur les quais.

1 km – Durée: 2h -Facile 1/10 – Rdv Office de Tourisme Plaisance – Quai Sadi Carnot

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme..

2023-07-21 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-21 13:00:00. .

Office de Tourisme Plaisance Quai Sadi Carnot

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



What are these birds that occupy our coasts? All too often mistakenly referred to as « seagulls », seabirds are nevertheless numerous: gulls, fulmars, loons, grebes and others share this space. How to recognize them! Where do they live? From what, how? This is what I invite you to discover in this outing on the docks.

1 km – Duration: 2h – Easy 1/10 – Rdv Office de Tourisme Plaisance – Quai Sadi Carnot

On reservation at the Tourist Office.

¿Cuáles son las aves que ocupan nuestras costas? Demasiado a menudo denominadas erróneamente « gaviotas », las aves marinas son numerosas: gaviotas, fulmares, somormujos y otros comparten este espacio. Cómo reconocerlos ¿Dónde viven? ¿Sobre qué, cómo? Esto es lo que le invito a descubrir en esta excursión por los muelles.

1 km – Duración: 2 horas – Fácil 1/10 – Punto de encuentro Oficina de Turismo Plaisance – Quai Sadi Carnot

Previa reserva en la Oficina de Turismo.

Welche Vögel bevölkern unsere Küsten? Zu oft werden Seevögel fälschlicherweise nur als « Möwe » bezeichnet, dabei sind sie zahlreich: Möwen, Eissturmvögel, Taucher, Seetaucher und andere teilen sich diesen Lebensraum. Wie man sie erkennt! Wo leben sie? Wovon und wie? Diese Fragen möchte ich Ihnen bei diesem Ausflug zu den Kais stellen.

1 km – Dauer: 2 Std. – Leicht 1/10 – Treffpunkt: Office de Tourisme Plaisance – Quai Sadi Carnot

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité