Spectacle de rue : « Qui sommes nous-je ? » avec La Famille Morallès Esplanade Louis Aragon, 15 juillet 2023, Le Tréport.

« Qui sommes nous-je ? » ou les toutes dernières aventures de « Lola et Gaston »…. deux personnages clownesques.

Joyeux duo bancal du coté cérébral mais pas complètement, qui pendant près de 45 minutes va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions… Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante..

2023-07-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Esplanade Louis Aragon Forum de la Plage

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



« Who are we? » or the latest adventures of « Lola and Gaston », two clownish characters.

A joyful duo, wobbly on the cerebral side but not completely, who for nearly 45 minutes will find themselves in crazy and absurd situations, leaving room for both the absurd and the concrete, in direct conflict between one and the other, offering playful palettes to many proposals? Around the Circus Arts, the deliberate choice of a humor that maintains a frank laugh while delicately avoiding a devaluing derision.

« ¿Quiénes somos? » o las últimas aventuras de « Lola y Gastón », dos personajes payasos.

Un dúo alegre, tambaleante por el lado cerebral pero no del todo, que durante casi 45 minutos se encontrará en situaciones disparatadas, dejando espacio tanto a lo absurdo como a lo concreto, en conflicto directo entre sí, ofreciendo paletas lúdicas a muchas propuestas? En torno a las Artes del Circo, la elección deliberada de un humor que mantiene la risa franca evitando delicadamente la burla devaluadora.

« Wer sind wir ich? » oder die neuesten Abenteuer von « Lola und Gaston », zwei Clowns.

Ein fröhliches Duo, das auf der zerebralen Seite wackelt, aber nicht komplett, das sich fast 45 Minuten lang in absurden und verrückten Situationen wiederfindet, die sowohl dem Absurden als auch dem Konkreten Raum geben, in direktem Konflikt zwischen dem einen und dem anderen stehen und Spielpaletten für zahlreiche Vorschläge bieten Die Zirkuskünste sind eine bewusste Entscheidung für einen Humor, der ein ehrliches Lachen aufrechterhält und dabei eine abwertende Verspottung vermeidet.

Mise à jour le 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité