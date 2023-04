Feu de la Saint Jean Esplanade Louis Aragon, 24 juin 2023, Le Tréport.

Venez fêter le solstice de l’été samedi 24 juin 2023 au Tréport !

Chaque année, c’est le même émerveillement lorsque le gigantesque brasier est allumé tout en bas de notre falaise.

22h à 22h15 : distribution des lampions au forum de la plage ;

22h20 : déambulation avec la troupe Pampana dans les rues du Tréport;

23h : embrasement du feu au parking de l’huitrière.

En partenariat avec l’association des anciens sapeurs-pompiers du Tréport..

2023-06-24 à 22:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Esplanade Louis Aragon Parking de la Huitrière

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Come and celebrate the summer solstice on Saturday, June 24th 2023 in Le Tréport!

Every year, it is the same wonder when the gigantic blaze is lit at the bottom of our cliff.

10:00 pm to 10:15 pm: distribution of lanterns at the beach forum;

22h20 : strolling with the Pampana troop in the streets of Le Tréport;

23h: setting fire to the parking lot of the huitrière.

In partnership with the association of the former firemen of Tréport.

¡Venga a celebrar el solsticio de verano el sábado 24 de junio de 2023 en Le Tréport!

Cada año, es la misma maravilla cuando se enciende la gigantesca llamarada al pie de nuestro acantilado.

de 22.00 a 22.15 h: reparto de farolillos en el foro de la playa;

22.20 h: paseo con la compañía Pampana por las calles de Le Tréport;

23 h: incendio del aparcamiento de la huitrière.

En colaboración con la asociación de antiguos bomberos de Le Tréport.

Feiern Sie die Sommersonnenwende am Samstag, den 24. Juni 2023 in Le Tréport!

Jedes Jahr ist es das gleiche Staunen, wenn die riesige Feuersbrunst ganz unten an unserer Steilküste entzündet wird.

22.00 bis 22.15 Uhr: Verteilung der Lampions im Strandforum;

22.20 Uhr: Umzug mit der Truppe Pampana durch die Straßen von Le Tréport;

23.00 Uhr: Anzünden des Feuers auf dem Parkplatz von l’huitrière.

In Zusammenarbeit mit der Association des anciens sapeurs-pompiers du Tréport (Verein der ehemaligen Feuerwehrleute von Tréport).

Mise à jour le 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité