Marché des terroirs 1 avenue Jean Moulin, 1 juin 2023, Le Tréport.

Le Lycée Le Hurle-Vent organise la deuxième édition du « Marché des terroirs ».

Venez découvrir les producteurs locaux. Le miel de Criel sur mer, la ferme d’Auquemesnil, la boucherie de la prairie à Mers les Bains…

Une petite restauration sera proposée par nos élèves.

Entrée par le portail blanc – Avenue Jean Moulin..

2023-06-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-01 14:30:00. .

1 avenue Jean Moulin Lycée Professionnel Le Hurle – Vent

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



The Lycée Le Hurle-Vent is organizing the second edition of the « Marché des terroirs ».

Come and discover the local producers. The honey of Criel sur mer, the farm of Auquemesnil, the butchery of the meadow in Mers les Bains…

A small catering will be proposed by our students.

Entrance by the white gate – Avenue Jean Moulin.

El Lycée Le Hurle-Vent organiza la segunda edición del « Marché des terroirs ».

Venga a descubrir a los productores locales. La miel de Criel sur mer, la granja de Auquemesnil, la carnicería de la pradera de Mers les Bains…

Un pequeño catering será propuesto por nuestros alumnos.

Entrada por la puerta blanca – Avenue Jean Moulin.

Das Lycée Le Hurle-Vent organisiert die zweite Ausgabe des « Marché des terroirs ».

Kommen Sie und entdecken Sie die lokalen Erzeuger. Der Honig aus Criel sur mer, der Bauernhof aus Auquemesnil, die Metzgerei « la prairie » in Mers les Bains…

Ein kleiner Imbiss wird von unseren Schülerinnen und Schülern angeboten.

Eingang durch das weiße Tor – Avenue Jean Moulin.

Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité