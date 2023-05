Boutique en plein air Quai de la Retenue Catégories d’évènement: Le Tréport

Boutique en plein air Quai de la Retenue, 26 mai 2023, Le Tréport. Elora (Nathalie) Charlott’ (Estelle) et Victoria (Sandra). Présentation de collections diverses..

Quai de la Retenue Vins Histoires de Bières

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Elora (Nathalie) Charlott’ (Estelle) and Victoria (Sandra). Presentation of various collections. Elora (Nathalie) Charlott’ (Estelle) y Victoria (Sandra). Presentación de varias colecciones. Elora (Nathalie) Charlott’ (Estelle) und Victoria (Sandra). Präsentation verschiedener Kollektionen. Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

