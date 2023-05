Buffet – Concert Quai de la Retenue, 20 mai 2023, Le Tréport.

Concert en Duo (Golaine et Marc Merli au Piano) les Chansons Vertes de Ferrat à Sers en passant par Cabrel, Zazie…. + un buffet à partager : prix 25 euros.

2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Quai de la Retenue Vins Histoires de Bières

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Concert in Duo (Golaine and Marc Merli in the Piano) the Green Songs of Ferrat in Sers while passing by Cabrel, Zazie…. + a buffet to share : price 25 euros

Concierto en Dúo (Golaine y Marc Merli al Piano) les Chansons Vertes de Ferrat à Sers en passant par Cabrel, Zazie…. + un buffet para compartir: precio 25 euros

Duo-Konzert (Golaine und Marc Merli am Klavier) Les Chansons Vertes de Ferrat à Sers en passant par Cabrel, Zazie….. + ein Buffet zum Teilen: Preis 25 Euro

Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité