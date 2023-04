Atelier Toupies Médiathèque du Tréport, 26 avril 2023, Le Tréport.

Viens fabriquer ta toupie, dès 6 ans.

Sur inscription..

2023-04-26 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Médiathèque du Tréport Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Come and make your own spinning top, from 6 years old.

On registration.

Ven a fabricar tu propia peonza, a partir de 6 años.

Inscripción obligatoria.

Komm und baue deinen Kreisel, ab 6 Jahren.

Nach Anmeldung.

