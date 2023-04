Exposition POL’ART Casino JOA Le Tréport Catégories d’Évènement: Le Tréport

Exposition POL’ART Casino JOA, 22 avril 2023, Le Tréport. Exposition au Casino du Tréport : Aquarelliste, livres jeunesse, polars.

Invités : Béatrice de Lavalette, Jean-Claude Flament, Guillaume Lefebvre, Isabelle Duquesne..

Casino JOA Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Exhibition at the Casino du Tréport : Watercolorist, children’s books, thrillers.

Guests : Béatrice de Lavalette, Jean-Claude Flament, Guillaume Lefebvre, Isabelle Duquesne. Exposición en el Casino du Tréport: acuarelista, libros infantiles, novelas de suspense.

Invitados: Béatrice de Lavalette, Jean-Claude Flament, Guillaume Lefebvre, Isabelle Duquesne. Ausstellung im Casino von Le Tréport: Aquarellistin, Jugendbücher, Krimis.

