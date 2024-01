Gala Full Contact et Kick Boxing Gymnase Léo Lagrange Le Tréport, samedi 23 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Gala de full contact et kick boxing au Tréport. Avec Gabriel, Dylan, Julien et Mehdi.

Entrée 12 € – Place VIP 30 € – Gratuit pour les moins de 10 ans

Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



L’événement Gala Full Contact et Kick Boxing Le Tréport a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers