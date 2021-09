Paris LE Tremplin Paris Le Tremplin rencontre Thomas Revest, fondateur de Groupon et Zalando LE Tremplin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Tremplin rencontre Thomas Revest, fondateur de Groupon et Zalando LE Tremplin, 30 septembre 2021, Paris. Le Tremplin rencontre Thomas Revest, fondateur de Groupon et Zalando

LE Tremplin, le jeudi 30 septembre à 11:00

Le Tremplin a le plaisir de recevoir Thomas Revest, serial entrepreneur et investisseur. Passionné de sport et coureur d’ultra trail à ces heures perdues, Thomas est un serial entrepreneur. Il a lancé Groupon et Zalando en France, il est aussi le CEO de Novatopo. Découvrez son parcours inspirant le jeudi 30 septembre à 11h au Tremplin. Thomas parlera également de la volatilité des places de marchés et de la levée de fonds en période de crise. Un nombre limité de place est disponible pour cet évènement en présentiel. L’évènement pourra être suivi en visio également.

Sur inscription

Le Tremplin a le plaisir de recevoir Thomas Revest, serial entrepreneur et investisseur. LE Tremplin 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T11:00:00 2021-09-30T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu LE Tremplin Adresse 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS Ville Paris lieuville LE Tremplin Paris