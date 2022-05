Le Tremplin Heroes Aesio Saint-Valery-sur-Somme, 14 mai 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Le Tremplin Heroes Aesio Saint-Valery-sur-Somme

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

Aésio, les terres fortes en collaboration avec "Rétro c Trop" et le conseil départemental de la Somme présentent : "Le Tremplin Heroes Aesio du Festival Retro C Trop.

Venez découvrir sur scène les 8 finalistes avec : Goodbye Meteor, Delta, Etienne Détré, Attempt.

+33 3 22 89 20 00 https://www.retroctrop.fr/

Saint-Valery-sur-Somme

