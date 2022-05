Le tremplin du Camping des Speakers LE HQ TOURS, 3 mai 2022, Tours.

Le tremplin du Camping des Speakers

LE HQ TOURS, le mardi 3 mai à 18:30

En partenariat avec [Le Camping des Speakers](https://camping-speakers.fr/) et [Crafts Record](https://craftsrecords.org/), [TADx](https://www.tadx.fr) organise une soirée spéciale, sous forme de mini conférence, dédiée à l’accompagnement de nouvelles et nouveaux speakers. Le principe : 8 personnes donnent un talk de 20 mins et les 2 plus plébiscités par le public se voient offrir une place à la conférence Le Camping des Speakers (9 & 10 juin) pour donner leur conférence. Nous avons donc besoin de vous public pour faire le choix et donner du courage à nos valeureuses et valeureux participants, on compte sur vous !

Entrée gratuite, inscription sur eventbrite

Venez découvrir la prochaine génération de speakers et donner leur chance à des oratrices et orateurs qui se lancent dans l’aventure des conférences.

LE HQ TOURS 1 impasse du palais 37000 Tours



