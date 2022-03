LE TREMPLIN DE LA BATTERIE La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Vous êtes musicienne ou musicien, vous faites partie d’un groupe et vous avez envie de vous professionnaliser ? Candidatez jusqu’au 24 mars ! En jeu : une résidence d’accompagnement ou un enregistrement live. Envoyez-nous vite vos démos, supports vidéo ou audio à : studios.labatterie@ville-guyancourt.fr Placée sous le signe de la découverte et de l’émergence, cette soirée va permettre à six groupes de présenter leurs répertoires en public. Un rendez-vous gratuit et convivial à ne louper sous aucun prétexte ! ▬▬▬▬▬▬ Plus d’informations sur www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. LE TREMPLIN DE LA BATTERIE Montez sur scène ! La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

