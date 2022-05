Le tremblement de Terre de 1755 à Lisbonne : l’empire et son image Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Après la Restauration de l’Indépendance (1640-1668), la Couronne portugaise fit de grands efforts sur plusieurs fronts pour restaurer son empire et son image. Lisbonne était l’un des principaux axes de cette action, mais les obstacles étaient trop nombreux. La catastrophe du 1er novembre 1755 fait tomber ces barrières et la réforme urbanistique devient possible, accélérant le rythme de l’histoire, de la science et du rationalisme dans les formes. Cependant, si la nouvelle de la catastrophe a eu un grand impact sur l’Europe, la nouvelle de la reconstruction n’en a pas eu.

