Le tremble et le papillon D 126, 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux La Perraudière, France Pays de la Loire Saint-Martin-du-Fouilloux, samedi 4 mai 2024.

BALADE SENSIBLE

Partez pour une aventure poétique interactive. Entre concert et balade théâtralisée, une experte en vibrations et une garde-champêtre qui murmure à l’oreille des arbres, vous emmènent dans une douce folie. Surprenez-vous à chanter, improviser, respirer et laissez-vous embarquer pour un incroyable voyage au cœur de la forêt. Avec la Cie La belle étoile, la commune de Saint-Martin du Fouilloux et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Samedi 4 Mai DE 16H À 17H30

Parking du bois du Fouilloux, Saint-Martin-du-Fouilloux Tout public, à partir de 6 ans (avec accompagnateur)

Gratuit

Inscriptions : Office de Tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

