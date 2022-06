Le Trégor vue du ciel – Léguer en fête Loguivy-Plougras, 14 juillet 2022, Loguivy-Plougras.

Le Trégor vue du ciel – Léguer en fête

Chapelle St Ivy Route de Kerroué Loguivy-Plougras Côtes d’Armor Route de Kerroué Chapelle St Ivy

2022-07-14 – 2022-08-15

Route de Kerroué Chapelle St Ivy

Loguivy-Plougras

Côtes d’Armor

Le survol photographique de la France, à basse altitude, entre 1950 et 1975, par des photographes à la fois pilote et opérateur a permis d’obtenir des vues aériennes permettant de découvrir un certain panorama. Un cliché d’une même zone pris à diverses époques permet de voir les modifications liées à l’aménagement du territoire. Les principaux éditeurs de cartes postales de ce type étaient : COMBIER ou CIM, LAPIE & GABY

Le survol photographique de la France, à basse altitude, entre 1950 et 1975, par des photographes à la fois pilote et opérateur a permis d’obtenir des vues aériennes permettant de découvrir un certain panorama. Un cliché d’une même zone pris à diverses époques permet de voir les modifications liées à l’aménagement du territoire. Les principaux éditeurs de cartes postales de ce type étaient : COMBIER ou CIM, LAPIE & GABY

Route de Kerroué Chapelle St Ivy Loguivy-Plougras

dernière mise à jour : 2022-06-23 par