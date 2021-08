Le travail du verre à l’antique – Démonstrations Le Chronographe, 18 septembre 2021, Rezé.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Chronographe

Aux côtés des archéologues, des artisans verriers travaillent à retrouver les gestes et expérimenter les techniques des artisans antiques. François Arnaud, artisan verrier (MOF, atelier Piverre) démontrera toute la maîtrise technique des artisans gallo-romains, à travers une démonstration de soufflage de verre à l’antique. Joël Clesse et Joëlle Rolland, de Silicybine, construiront un four de verrier gaulois et confectionneront tout au long du week-end des bracelets et perles gaulois en verre.

Gratuit, sans réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien 44400 Rezé Rezé Loire-Atlantique



