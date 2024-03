Le travail dans les chaînes de valeurs durables : place, enjeux et défis Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Bures-sur-Yvette, vendredi 28 juin 2024.

Le travail dans les chaînes de valeurs durables : place, enjeux et défis Venez échanger lors du colloque du Master Ergonomie et Facteurs Humains et de l’Association Des Ergonomes d’Orsay (ADEO). Vendredi 28 juin, 09h30 Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Entrée gratuite sur inscription

Début : 2024-06-28T09:30:00+02:00 – 2024-06-28T16:30:00+02:00

Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France

Ergonomie travail