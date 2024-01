Le travail c’est difficile forme théâtrale et musicale La Parole Errante Montreuil, vendredi 2 février 2024.

Le travail c’est difficile forme théâtrale et musicale Un spectacle qui, à la croisée des arts de la scène et des sciences sociales, interroge la réalité du travail dans nos sociétés quelle définition donner au travail ? Qui en jouit ? Qui le subit ? Vendredi 2 février, 20h00 La Parole Errante

Début : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Ce spectacle à la fois théâtral et musical aborde les questions de pénibilité au travail et les grandes révoltes populaires. La notion de travail a forgé et façonné notre modèle de société occidentale. Elle perpétue depuis des siècles des fractures et des problématiques sociales qui ont parfois amené des mouvements populaires ayant changé le cours de l’histoire.

A la croisée des arts de la scène et des sciences sociales, ce travail interroge la diversité de nos rapports à cette structure sociale fondamentale quelle définition donner au travail ? Qui en jouit ? Qui le subit ?

