Face à la pandémie de Covid-19, les entreprises et organisations ont dû adapter leur fonctionnement. Si personne n’est en mesure de prédire avec exactitude les évolutions de cette crise et son impact, les entreprises sont amenées à réfléchir aux transformations qu’elle engendrera pour s’y préparer. Afin d’alimenter ces réflexions, un groupe de travail animé par l’association **Futuribles International** et l’INRS a réfléchi, dans une approche prospective, aux évolutions possibles des organisations de travail dans les cinq années à venir. L’INRS a approfondi cette réflexion sur les enjeux de santé et sécurité au travail associés. Travail à distance, relocalisations industrielles, automatisation, délocalisation de certains services, évolution des conditions d’emploi… autant de transformations du travail qui peuvent avoir des conséquences en matière de risques professionnels et de prévention. L’accès à cette émission est libre mais l’inscription est obligatoire Programme : * **Présentation des résultats de l’exercice de prospective** « Quelles évolutions des organisations du travail après la pandémie de Covid-19 ? Quels enjeux de santé et sécurité au travail suite à la pandémie de Covid-19 ? » – François de Jouvenel (Futuribles) et Marc Malenfer (INRS) * **Table ronde** animée par Rodolphe Helderlé (Miroir Social) avec Agnès Aublet-Cuvelier (INRS), Michel Héry (INRS), Martin Richer (Management & RSE), Laurence Théry (Aract Haut de France)

Le 14 décembre 2021, l’INRS diffuse en ligne une émission consacrée à l’évolution des organisations du travail et aux enjeux de santé et sécurité au travail dans les cinq prochaines années.

