Traquenard Comedy Club #22

Seine-St.-Denis

Traquenard Comedy Club #22 Le Traquenard (ex Bar des Sports-BdS), 24 novembre 2022, Montreuil. Traquenard Comedy Club #22 Jeudi 24 novembre, 21h00 Le Traquenard (ex Bar des Sports-BdS)

Entrée libre, sortie au chapeau

Du stand up avec 7 humoristes à Montreuil Le Traquenard (ex Bar des Sports-BdS) 52 rue Robespierre Montreuil 93100 Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France Vous allez adorer tomber dans ce traquenard-là. Une jeudi sur deux, au bar Le Traquenard, place de la République à Montreuil, venez dire bye bye à votre spleen, pour une soirée sous le signe du stand up et de l’humour comme on aime.

EN BREF :

LINE-UP DE FOFO(LIE)

Des humoristes de qualité, qui viennent se dévoiler sur scène pour votre plus grand sourire (ouais on est un peu poètes au Traqu’ aussi). BIÈRE DE QUALITÉ

Pas besoin d’avoir 5 pintes dans le nez pour se marrer, mais ça peut être cool pour se désaltérer. BIENVEILLANCE, AMOUR ET COTILLONS ❤

Made in Montreuil.

À toute à tout le monde ?

Allez, à toute à tout le monde. Entrée gratuite sur conso,

Sortie au chapeau pour les artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T21:00:00+01:00

2022-11-24T22:00:00+01:00 ©Emilie F

Age minimum 16 Age maximum 99

