Le trappeur du Hautacam

Le trappeur du Hautacam, 12 juillet 2022

2022-07-12 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-31 16:30:00 16:30:00 80 EUR Les mardis et mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 nOuvert à tous à partir de 6 ans. nPensez à réserver. Venez passer une après midi ludique à Hautacam ! nDéfi orientation, reconnaissance d’empreintes d’animaux et apprendre à faire un feu pour devenir un vrai trappeur. Pour plus de fun, 1 descente de MountainLuge offerte avant ou après votre activité ! Les mardis et mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 nOuvert à tous à partir de 6 ans. nPensez à réserver. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

