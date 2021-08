Cette-Eygun Commune d'Escot Cette-Eygun, Pyrénées-Atlantiques Le Transpyrénéen et ses ouvrages d’art Commune d’Escot Cette-Eygun Catégories d’évènement: Cette-Eygun

Pyrénées-Atlantiques

Le Transpyrénéen et ses ouvrages d’art Commune d’Escot, 19 septembre 2021, Cette-Eygun. Le Transpyrénéen et ses ouvrages d’art

Commune d’Escot, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Découvrez l’histoire et le patrimoine ferroviaire de la ligne transpyrénéenne. Inaugurée en 1928, la ligne internationale est jalonnée de multiples ouvrages d’exception qui vous seront présentés par Régine Péhau-Gerbet et une médiatrice du Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises.

Gratuit. Sur inscription.

Découvrez l’histoire et le patrimoine ferroviaire de la ligne transpyrénéenne. Commune d’Escot 64490 Escot Cette-Eygun Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cette-Eygun, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Commune d'Escot Adresse 64490 Escot Ville Cette-Eygun lieuville Commune d'Escot Cette-Eygun