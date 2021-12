Paris Le Transfo,Espace culturel électrique Emmaüs Solidarité Paris Le Transfo, générateur de littérature composite et aléatoire. Le Transfo,Espace culturel électrique Emmaüs Solidarité Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Transfo, Espace culturel électrique Emmaüs Solidarité, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Ecrire et lire le temps d’un après-midi ! Sous le signe du cadavre exquis cher aux surréalistes sous le signe de la correspondance amoureuse (écrire une lettre d’amour enflammée, seul.e ou à plusieurs). Sous le signe du collage, de l’assemblage et de la poésie. Et pour tout dire sous le signe de l’imprévu jubilatoire ! Ecrire en solo, à 2, à 4, à 20 ! Autant de combinaisons, de variations possibles et inimaginables, autant de possibilités de lectures à voix haute ou silencieuses ! Ateliers d’écriture. Lectures – Ouvert à toutes et tous, ce rendez-vous convivial se déroulera sous l’impulsion du hasard collectif et du jeu (enfants accompagnés bienvenus – feutres et crayons de couleur à volonté).

30 places – Port du masque et Pass sanitaire obligatoires.

Le temps d’un après-midi, nous vous invitons à participer à un « marathon » d’écriture autour de l’injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore » Le Transfo,Espace culturel électrique Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris Paris Quartier de l’Hôpital Saint-Louis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Transfo,Espace culturel électrique Emmaüs Solidarité Adresse 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris Ville Paris lieuville Le Transfo,Espace culturel électrique Emmaüs Solidarité Paris