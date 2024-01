MATCH D’IMPRO LYON VS QUEBEC LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, dimanche 31 mars 2024.

Enfin, dernier match de l’année avec la Lily vs la LNI !Dimanche 31 mars 2024 – 17h – le Transbordeur / VilleurbanneOn ne les présente plus : les comédiens de la LNI (Ligue Nationale d’Improvisation) de Montréal font une fois encore escale à Lyon lors de leur tournée européenne. Pas question de se virer une brosse ou de s’asseoir sur son steak. On va pas niaisez avec le puck, venez voir ça comme c’est correc’.Le match d’improvisation théâtrale, spectacle de haute voltige, est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la vie culturelle Lyonnaise. Véritable rencontre sportive à l’esprit culturel et inversement, le match d’impro pousse les comédiens à se dépasser pour construire ensemble l’inattendu et le spontané. Sur les propositions d’un arbitre et porté par un musicien live, qui fera chavirer le coeur et le vote du public ? Car tout cela n’est qu’un jeu …

Tarif : 18.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-31 à 17:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69